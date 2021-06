Norwegian-Aktie unter Druck: Plötzlicher Chefwechsel bei Fluggesellschaft Norwegian

CEO Jacob Schram werde durch den bisherigen Finanzchef Geir Karlsen ersetzt, teilte das Unternehmen am Montag in einer Börsenmitteilung mit. Das habe der Verwaltungsrat am Sonntag entschieden. Ein Grund für den plötzlichen Wechsel wurde zunächst nicht genannt. Karlsen habe die finanzielle Umstrukturierung von Norwegian erfolgreich geleitet und verfüge über Kompetenz, Fokus, Vertrauen und Einsatzwillen, was ihn zur besten Wahl als Konzernchef mache.

Karlsen sollte seinen neuen Job noch im Laufe des Montags antreten. Schram war seit November 2019 Norwegian-Chef. Karlsen hatte dieses Amt zuvor einige Monate interimsmäßig bekleidet, nachdem Norwegian-Gründer Bjørn Kjos seinen Rückzug angekündigt hatte.

Nach langem Kampf ums Überleben hatte die Fluggesellschaft zuletzt ihre Neuaufstellung abgeschlossen und auch die monatelange Zeit unter Gläubigerschutz hinter sich gelassen. In Zukunft wird sich Norwegian mit 51 statt wie bisher 156 Flugzeugen auf Strecken innerhalb Europas und vor allem in Skandinavien konzentrieren.

Die Norwegian-Aktie verliert an der Nasdaq Nordic zeitweise 2,72 Prozent auf 10 Norwegische Kronen

