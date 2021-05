'Haben Fluggesellschaft gerettet': Norwegian verlässt Gläubigerschutz - Norwegian-Aktie schießt hoch

Wie die norwegische Airline am Mittwoch in einer Börsenmitteilung bekanntgab, sollte sie den Gläubigerschutz in Irland und in Norwegen noch im Laufe des Tages verlassen. "Wir haben eine Fluggesellschaft gerettet, die einen enormen Wert für Norwegen hat", sagte Norwegian-Chef Jacob Schram nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB am Vormittag auf einer Pressekonferenz in der Konzernzentrale in Fornebu bei Oslo.

Die Kapitalbeschaffung zur Rettung des Unternehmens ist somit nach Konzernangaben beendet. Teile des frischen Kapitals haben sich die Norweger mit der Ausstellung neuer Aktien beschafft. Dank der neuen Mittel hat die Fluglinie auch die Umstrukturierungsvorgaben der zuständigen irischen und norwegischen Gerichte erfüllt.

Damit endet für Norwegian ein monatelanger Kampf gegen die Insolvenz, die der Fluggesellschaft wegen hoher Schulden und weiterer Probleme im Zuge der Corona-Krise drohte. Während der Umstrukturierung sind die Schulden seit 2019 nach Konzernangaben um umgerechnet schätzungsweise 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro verringert worden. Die Verbindlichkeiten nach Abschluss der Neuaufstellung liegen bei etwa noch 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro, ein gutes Drittel davon sind flugzeugbezogene Schulden. Die Zeit der Langstreckenflüge mit Norwegian ist nun passé. In Zukunft wird sich das Unternehmen mit 51 statt wie bisher 156 Flugzeugen auf Strecken innerhalb Europas und vor allem im skandinavischen Raum konzentrieren.

Für die Norwegian-Aktie geht es am Mittwoch an der Nasdaq Nordic zeitweise um 18,23 Prozent auf 22,37 Norwegische Kronen hoch.

OSLO (dpa-AFX)

Bildquellen: Norwegian Air Shuttle ASA