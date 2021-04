Norwegian Cruise Line: Endlich wieder Leinen los!

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, €uro am Sonntag

Ab Juli will Norwegian Cruise Line Holding das Geschäft mit eingeschränkter Kapazität starten. Passagiere müssen geimpft sein und einen negativen Test vorweisen. Die in Miami beheimatete Holding, zu der Norwegian ­Cruise, Oceania Cruises and Regent Seven Seas gehören, ist von der Pandemie hart getroffen worden.

Im vergangenen Jahr blieb ein Verlust von vier Milliarden Dollar. Auch für 2021 rechnen Analysten mit roten Zahlen. Erst 2022 wird ein Gewinn erwartet. Börsianer setzen schon jetzt auf eine Trendwende. Die jüngsten Kursziele der Analysten reichen bis 40 Dollar, die Mehrheit der Profis sieht die Aktie aber als Halteposition.

