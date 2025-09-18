NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.390 Punkte
17.09.25 22:24 Uhr
DOW JONES--Nach der weithin erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch stabil gezeigt. Ansonsten war die Nachrichtenlage äußerst dürftig. Auffallende Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.390 23.359 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
