DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,64 -1,4%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.641 +0,8%Euro1,1639 +0,2%Öl67,33 -2,1%Gold3.390 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefer -- US-Börsen letztlich fest -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clarlogies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokusa Techno
Top News
Apple-Aktie schließt stärker: Apple stellt neue iPhones voraussichtlich in zwei Wochen vor Apple-Aktie schließt stärker: Apple stellt neue iPhones voraussichtlich in zwei Wochen vor
EchoStar gewinnt 70 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie tiefer EchoStar gewinnt 70 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie tiefer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.213 Punkte

26.08.25 22:28 Uhr

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss am Dienstagabend nicht mehr viel getan. Auffällige Aktien hätten sich nicht gezeigt, es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben.

Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.213 24.153 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)