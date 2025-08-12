NACHBÖRSE/XDAX unv bei 24.193 Pkt - Wenig Bewegung
07.08.25 22:25 Uhr
DOW JONES--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel berichtete am Donnerstag ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.193 24.193 unv.
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
August 07, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)