Wirecard beruft Deutsche-Börse-Vorstand Stars in Aufsichtsrat

Nachfolgen soll ihr Hauke Stars. Das bestätigte Wirecard -Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann dem Handelsblatt. Stars war seit 2012 Mitglied im Vorstand der Deutschen Börse und dort unter anderem zuständig für die Bereiche Kassamarkt und Wachstumsfinanzierung. Als Arbeitsdirektorin kümmert sie sich zusätzlich um das Thema Personalwesen.

Die Nachbesetzung ist die erste in einer Reihe an Personalentscheidungen, die der Konzern nach den jüngsten Turbulenzen treffen dürfte, so das Blatt weiter. Von der Personalie erhoffe sich Wirecard eine Professionalisierung der Gesamtorganisation.

Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München war zuletzt in schweres Fahrwasser geraten. Nach zahlreichen kritischen Medienberichten rund um den gravierenden Vorwurf des Bilanzbetrugs wollte Wirecard durch die Vorlage eines Sonderprüfberichts der Wirtschaftsprüfer von KPMG am Dienstag die Wogen glätten. Belege für eine Bilanzfälschung fanden die Prüfer zwar keine, dafür übten sie scharfe Kritik an den internen Strukturen und Prozessen Wirecards. Die Aktie gab daraufhin über ein Viertel nach.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images