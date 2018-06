Akasol-Chef Schulz: "Wollen keinen Ankerinvestor"

€uro am Sonntag

: Nein, einen Ankerinvestor wollen wir nicht. Wir haben uns auch deshalb für eine Wachstumsfinanzierung über die Börse entschieden, weil wir aufgrund unserer breiten Kundenstruktur unabhängig bleiben wollen. Unser stark wachsendes Kundenportfolio umfasst Unternehmen wie Daimler Bombardier oder MTU

Und wo liegt das Problem?

Wir möchten vermeiden, dass wir mit ­unserer Ausrichtung in eine Richtung gedrängt werden. Wir haben in der Vergangenheit bei Sondierungsgesprächen mit Finanzinvestoren gemerkt, dass das versucht wurde. Doch damit würden wir unser Geschäftsmodell gefährden.

Wie soll dann die Aktionärsstruktur künftig aussehen?

Über die Schulz-Group hält meine Familie derzeit 76 Prozent der Anteile, die restlichen Gründer 24 Prozent. Nach dem Börsengang möchten wir mit der Schulz-Group noch eine Mehrheit von 50 plus x an Akasol halten, um die unternehmerische Kontrolle auszuüben. Wir können uns vorstellen, dass sich Nachhaltigkeits- und Technologiefonds an Akasol beteiligen, aber auch Privatanleger.

Und welche Umsatz- und Rentabilitäts­ziele streben Sie an?

Wir wollen 2018 einen Umsatz von 22 bis 24 Millionen Euro realisieren, bei einer ­bereinigten Vorsteuerergebnis-Marge von sieben Prozent. Mittelfristig, in vier bis fünf Jahren, sollen die Erlöse auf 300 Millionen Euro klettern. Mit dem Eintritt in die Serienproduktion soll in den nächsten Jahren auch die Marge weiter zulegen.









