Nemetschek-Aktie mit Kurssprung: Nemetschek rechnet für 2023 mit Margenrückgang

Die EBITDA-Marge soll 2023 weiterhin auf einem hohen Niveau liegen, teilte das Unternehmen mit. Konkret werde sie zwischen 28 und 30 Prozent liegen - und damit niedriger als die für 2022 ausgewiesenen 32 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 4 bis 6 Prozent steigen. Das Wachstum der jährlich wiederkehrendem Umsätze soll 2023 über 25 Prozent liegen, so dass der deren Anteil am Gesamtumsatz mehr als 75 (Vorjahr 66) Prozent erreichen sollte.

Für 2024 rechnet das im MDAX notierte Unternehmen mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums im zweistelligen Prozentbereich. "Gleichzeitig wird wieder eine EBTIDA-Marge von über 30 Prozent erwartet", heißt es weiter. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz soll 2024 bei rund 85 Prozent liegen.

"Nach erfolgreicher Umstellung des Großteils des Geschäfts auf Subskription/SaaS wird für das Jahr 2025 erneut die Wachstumsdynamik steigen und ein Umsatzwachstum mindestens im Mid-Teens-Bereich (mittlerer Zehnprozentbereich) erwartet, das deutlich über dem Marktdurschnitt liegt", so die Münchener Nemetschek Group.

Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz, wie bereits seit Mitte Februar bekannt, um 18 Prozent auf 801,8 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss kletterte um 20,3 Prozent auf 161,9 Millionen, was einem Ergebnis je Aktie von 1,40 Euro (2021: 1,17 Euro) entspricht. Die Dividende soll um 15,4 Prozent auf 0,45 Euro je Aktie erhöht werden.

Nemetschek steigen zweistellig - Langfristchance Abomodell

Papiere von Nemetschek sind am Donnerstag mit gut 12 Prozent Kursplus auf das höchste Niveau seit Mitte September des Vorjahres geklettert. Analyst Chandramouli Sriraman vom Investmenthaus Stifel sprach in einer ersten Reaktion auf Signale für das Geschäftsjahr 2024 von zunehmendem Vertrauen in den Erfolg des Bausoftwarespezialisten mit der Umstellung auf ein Abomodell. Auch Warburg-Experte Andreas Wolf sieht das Abomodell langfristig positiv und "klar wertsteigernd". Der Anlauf bremse aber 2023 zunächst einmal das Wachstum.

2023 haben die Nemetschek-Aktien nun um knapp ein Viertel zugelegt.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: Nemetschek Group