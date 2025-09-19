DAX23.627 +1,2%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.132 +0,3%Nas22.511 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl68,02 +0,2%Gold3.640 -0,6%
Nagel schlägt abgespeckte Vorschriften für Investitionen vor

18.09.25 16:23 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat einen vereinfachten Rechtsrahmen für Investitionen vorgeschlagen. "Vielleicht sollten wir darüber nachdenken..., ob wir die Genehmigungszeiten verkürzen, indem wir für einen bestimmten Teil dieser Investitionen einen eigenen Rechtsrahmen setzen", sagte er in einer Konferenz in Frankfurt. Deutschland werde es nicht schaffen, wenn nicht an bestimmten Stellen "die eine oder andere dogmatische Grundhaltung" aufgegeben werde. Er würde die Politik gerne ermuntern, an dieser Stelle "mutiger" zu werden.

September 18, 2025 10:24 ET (14:24 GMT)