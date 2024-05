NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So hoch ist die First Financial Bancorp-Dividendenzahlung

Dividende im Fokus

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich First Financial Bancorp-Anleger über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel First Financial Bancorp am 28.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,92 USD zu zahlen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Dividende. Somit zahlt First Financial Bancorp insgesamt 87,16 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,635 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der First Financial Bancorp-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 22,24 USD. First Financial Bancorp verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3,87 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,80 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der First Financial Bancorp-Kurs via NASDAQ 12,89 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 32,54 Prozent stärker zugenommen als der First Financial Bancorp-Kurs.

Dividendenschätzung von First Financial Bancorp

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,14 Prozent zulegen.

First Financial Bancorp-Grunddaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens First Financial Bancorp steht aktuell bei 2,149 Mrd. USD. Das First Financial Bancorp-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 8,83. 2023 setzte First Financial Bancorp 1,115 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 2,72 USD.

