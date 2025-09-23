DAX23.575 +0,2%ESt505.463 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.828 +0,3%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,28 +1,1%Gold3.781 +0,9%
Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen

23.09.25 12:46 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato warnt Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Die Nato und die Alliierten würden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, heißt es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Bündnisstaaten./aha/DP/jha