Fondsmanager: Warum deutsche Aktien 2023 zu den Gewinnern gehören

• DAX mit starker Performance seit Jahresstart• Experte sieht weiteren Aufwärtstrend für deutschen Aktienmarkt• Nebenwerte im Fokus

Zwölf Prozent Kursverlust und ein Rutsch unter die 14.000-Punkte-Marke: 2022 war für Anleger am deutschen Aktienmarkt ein Jahr zum Vergessen. Ganz anders präsentiert sich die heimische Börse hingegen 2023: Der deutsche Leitindex DAX hat nicht nur die 16.000-Punkte-Marke wieder in Angriff genommen, er hat bei 16.331,94 sogar ein neues Rekordhoch markiert.

DAX mit Nachholpotenzial

Für Alexander Dominicus von MainFirst Asset Management ist diese Entwicklung keine Überraschung. Der Manager der unabhängigen europäischen Multi-Investment Boutique sieht insbesondere die schwache Vorjahresentwicklung als einen der Hauptgründe für den Aufschwung 2023. Zur wieder positiveren Börsenstimmung trägt auch bei, dass die Anleger die wirtschaftliche Lage offenbar dramatischer eingeschätzt haben, als sie sich schlussendlich präsentiert hat: "Die Konjunktur ist einigermaßen robust und auch die Energiepreise sind wieder deutlich zurückgegangen. Die Berichtssaison ist in der Summe auch gut gelaufen, sodass deutsche Aktien in diesem Jahr zu Recht zu den Gewinnern gehören", so Dominicus, der als Fondsmanager im Team Blend/European Equities bei MainFirst Asset Management tätig ist, in einer aktuellen Kurzanalyse, die bei "Institutional Money" zitiert wird.

Experte mit Optimismus für Rest des Jahres

Dass das Ende der Fahnenstange am deutschen Aktienmarkt bereits erreicht ist, glaubt Dominicus offenbar nicht. Deutsche Unternehmen würden ein überwiegend positives Bild für die Entwicklung im Jahr 2023 zeichnen, so der Experte. Zwar bleibe die "Unsicherheit an den Kapitalmärkten […] hoch, insbesondere bei den Themen Inflation, Zinsen und Konjunkturentwicklung", dennoch hält er deutsche Aktien weiterhin für "relativ günstig bewertet" - insbesondere im direkten Vergleich mit ihren US-Pendants.

Aufholpotenzial bei Nebenwerten

Während im bisherigen Jahresverlauf insbesondere die starke Kursentwicklung im Techsektor die Börsen gestützt hatte und auch Auto- und Industrieaktien zur starken DAX-Performance beigetragen hatten, hätten insbesondere Immotitel unter den hohen Zinsen gelitten. Im weiteren Jahresverlauf sieht der Experte insbesondere bei kleineren Werten Einstiegsmöglichkeiten für Anleger: "Das große Aufholpotenzial liegt bei den Nebenwerten. Die Bewertungsdifferenz zwischen groß- und kleinkapitalisierten Unternehmen ist historisch hoch. Das bietet Stockpickern attraktive Chancen", wird Dominicus bei Institutional Money zitiert.

Die Geldpolitik könnte die Börsen unterdessen ausbremsen, insbesondere die der US-Notenbank Fed, warnt der Fondmanager. Dennoch sieht er für die Währungshüter bei einem weiteren Rückgang der Inflation mehr Spielraum, um eine wirtschaftliche Abkühlung abzumildern.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag