NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,1 Prozent auf 1,44 EUR zu. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 1,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,43 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 18.413 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,55 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 19,34 NOK.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 20.10.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.11.2023.

