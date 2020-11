NEL ASA-Aktie aktuell: Anleger greifen bei NEL ASA zu

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 1,72 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,72 EUR an. Bei 1,69 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 341.802 Aktien.

Am 02.09.2020 00:00:00 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Bei 0,63 EUR fiel das Papier am 16.03.2020 00:00:00 auf ein 52-Wochen-Tief.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 -0,121 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die NEL ASA Aktie wird unter der ISIN NO0010081235 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. NEL ASA ist ein Unternehmen aus Norwegen.

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Wasserstoff-Aktien: Riskanter Hype oder echte Chance?

Das tut sich gerade im Wasserstoff-Sektor - welche Aktien interessant sein könnten

Nach IPO: Das steckt hinter Tesla-Konkurrent Nikola Motors

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com