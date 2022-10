NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Mittwochmittag fester

Die NEL ASA-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 1,15 EUR. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 218.318 Stück.

Am 12.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 0,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,09 NOK.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte NEL ASA am 20.10.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

