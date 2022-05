NEL ASA Aktie News: NEL ASA gibt am Mittwochnachmittag ab

Um 25.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 1,27 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,27 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,32 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301.519 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 2,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 40,40 Prozent niedriger. Bei 1,05 EUR fiel das Papier am 28.01.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 20,51 NOK.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 11.05.2022. Das EPS lag bei 0,06 NOK. Im Vorjahresquartal hatte NEL ASA ebenfalls ein EPS von -0,40 NOK je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 213,00 NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,00 NOK in den Büchern standen.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 24.08.2023.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,291 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie gibt Gas: Analystin sieht hervorragenden Zeitpunkt für Einstieg bei NEL ASA - Outperform-Rating

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens aus Norwegen

NEL-Aktie dreht klar ins Plus: NEL ASA macht überraschend Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: SmirkDingo/stock.adobe.com