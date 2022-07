NEL ASA Aktie News: NEL ASA schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Um 26.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 1,54 EUR. Bei 1,54 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,51 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.560 Stück gehandelt.

Am 12.11.2021 markierte das Papier bei 2,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.01.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 46,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,68 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 21.10.2021.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 24.08.2023 werfen.

