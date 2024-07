Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Nemetschek SE

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 91,65 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 91,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 91,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,05 EUR. Zuletzt wechselten 1.601 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 7,15 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 86,13 EUR.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,95 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 204,63 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

