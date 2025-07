Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Nemetschek SE

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 120,00 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 120,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 118,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.538 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 8,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 49,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,616 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 282,81 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Am 30.07.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

