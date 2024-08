Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 88,85 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 88,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 89,00 EUR. Bei 87,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.925 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent auf 227,70 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Nemetschek SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,61 EUR im Jahr 2024 aus.

