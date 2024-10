Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag höher

Kurs der Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 95,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 95,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 95,50 EUR. Bei 94,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 12.888 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 57,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 64,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,530 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 89,13 EUR angegeben.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,72 Prozent auf 227,69 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

