Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Plus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 93,70 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 93,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,55 EUR. Bisher wurden heute 5.038 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 07.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,82 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,530 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,33 EUR aus.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 25.03.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,51 EUR im Jahr 2024 aus.

