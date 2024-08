Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 85,35 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 85,35 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 83,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 86,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.472 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 15,06 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 34,95 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,536 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 89,13 EUR angegeben.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,69 Mio. EUR im Vergleich zu 207,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Nemetschek SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

