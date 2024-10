Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 93,10 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 93,10 EUR nach. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,10 EUR ab. Bei 93,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.838 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,48 Prozent. Bei 58,90 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 58,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,530 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,13 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

