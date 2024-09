Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 94,00 EUR nach oben. Bei 94,00 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,80 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286 Stück gehandelt.

Am 06.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,534 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,75 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 227,69 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 207,51 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

