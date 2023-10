Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 60,02 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 60,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 60,02 EUR. Bei 59,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.131 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,49 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2022 (42,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,72 Prozent.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 64,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2023. Das EPS lag bei 0,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 26.10.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

XETRA-Handel MDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer