Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag stärker

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 121,50 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 121,50 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,50 EUR. Bei 121,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 181 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 126,00 EUR markierte der Titel am 12.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 3,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 80,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 34,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 113,67 EUR.

Am 30.04.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 223,95 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie grün: Nemetschek verlängert Verträge von CEO Padrines und CFO Öfverström

Wie Experten die Nemetschek SE-Aktie im Mai einstuften

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen