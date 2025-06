Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Nemetschek SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 127,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 127,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 128,30 EUR aus. Mit einem Wert von 124,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 69.502 Aktien.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 0,94 Prozent zulegen. Bei 80,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,98 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 282,81 Mio. EUR – ein Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,80 EUR je Aktie.

