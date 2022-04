Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag gesucht

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 93,98 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,46 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 52.472 Aktien.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 116,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 23,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,64 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 90,56 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,80 Prozent auf 160,10 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 187,90 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.04.2022 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.03.2023 dürfte Nemetschek SE die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

