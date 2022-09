Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Verlusten

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,5 Prozent auf 56,12 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,30 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 55,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.192 Nemetschek SE-Aktien.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 116,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,68 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 52,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 6,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 28.07.2022 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 203,85 EUR umgesetzt, gegenüber 165,90 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Nemetschek SE am 27.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Nemetschek SE.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,40 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

