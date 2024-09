Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 91,60 EUR abwärts.

Um 09:00 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 91,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 91,60 EUR. Bei 91,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 176 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 6,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 64,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,534 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,75 EUR an.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,69 Mio. EUR im Vergleich zu 207,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

