Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 96,05 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 96,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 96,40 EUR. Bei 93,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.315 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 14,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2024 bei 73,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 24,00 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,530 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 07.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren verdient

Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie im Dezember 2024

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren