Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 96,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 96,00 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 96,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.555 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 109,50 EUR erreichte der Titel am 07.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,06 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 31,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,480 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,530 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 102,33 EUR angegeben.

Nemetschek SE gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253,03 Mio. EUR – ein Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 2,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

