Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Mittag

Um 06.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 60,02 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 60,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.696 Nemetschek SE-Aktien.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 116,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,33 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 13,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,44 EUR aus.

Am 28.04.2022 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 192,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 158,40 EUR umgesetzt.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Nemetschek SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

