Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 96,00 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 96,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 95,75 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.588 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2024 auf bis zu 109,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2024 (73,10 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,530 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 102,33 EUR.

Am 07.11.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 253,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2027 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

