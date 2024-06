Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Freitagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 94,70 EUR abwärts.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 15:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 94,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 94,05 EUR. Bei 97,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 32.238 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,20 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 3,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

