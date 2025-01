Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 96,45 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 96,45 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 96,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 95,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.961 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2024 auf bis zu 109,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2024 bei 74,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 23,05 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,33 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 253,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,58 EUR je Aktie belaufen.

