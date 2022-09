Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag fester

Um 09:22 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 58,02 EUR. Bei 58,66 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.390 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,15 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2022 bei 52,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 9,89 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,81 EUR aus.

Nemetschek SE ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 203,85 EUR, während im Vorjahreszeitraum 165,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

