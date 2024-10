Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 94,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 94,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 94,90 EUR. Bei 93,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 17.288 Stück.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,92 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,56 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,526 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,50 EUR.

Am 31.07.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Nemetschek SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel im Plus

Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche