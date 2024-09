Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 88,15 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 88,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 88,50 EUR. Bei 87,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.675 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,20 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 11,40 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,02 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,534 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,75 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 31.07.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent auf 227,69 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,57 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

