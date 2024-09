Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 88,35 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 88,35 EUR zu. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 89,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,25 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.809 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,15 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 59,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,534 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,75 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

