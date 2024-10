Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 96,05 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,7 Prozent auf 96,05 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 95,30 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.743 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,24 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,82 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,526 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,50 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,69 Mio. EUR im Vergleich zu 207,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

