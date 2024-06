Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 93,40 EUR abwärts.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 93,40 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 93,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.644 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,56 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX nachmittags mit Abgaben

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter

TecDAX aktuell: TecDAX am Montagmittag in Rot