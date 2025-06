Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag behauptet

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 126,50 EUR.

Mit einem Wert von 126,50 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 126,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 126,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 126,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 1.876 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 36,68 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,620 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,67 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 282,81 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

