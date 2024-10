Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Freitagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 97,75 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 97,75 EUR zu. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 97,75 EUR zu. Bei 97,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.258 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 0,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,68 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 37,92 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,526 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,50 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 227,69 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

