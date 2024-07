Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 92,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 92,00 EUR abwärts. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,70 EUR. Zuletzt wechselten 953 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. 6,74 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 39,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,539 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 88,50 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223,95 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nemetschek SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,62 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start