Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 89,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 89,90 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,60 EUR zu. Bei 90,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.393 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,534 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

