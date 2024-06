Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 94,20 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 94,20 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 95,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,90 EUR. Bisher wurden heute 5.046 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Mit Abgaben von 41,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,541 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,13 EUR an.

Am 30.04.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX nachmittags mit Abgaben

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter