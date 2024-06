Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 94,05 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 94,05 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 95,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 12.662 Stück.

Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 4,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 40,97 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

